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Tecavüz zanlısı, polisin titiz takibi sonucu yakalandı
Sultangazi'de bir kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
|29 Nisan 2019 09:14
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Sultangazi'de bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 24 Nisan'da işe gitmek için evinden çıkan bir kadını takibe alarak cinsel tacizde bulunan F.A.İ, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekibin titiz çalışmaları sonucunda Bursa'nın Yıldırım ilçesinde saklandığı evde yakalandı.
Suçlamaları kabul eden şüphelinin, tanınmamak için sakallarını kestiğini ve Bursa'ya, amcasının evinde saklanmak için kaçtığını söylediği öğrenildi.
F.A.İ, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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