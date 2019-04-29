Güne başlarken döviz fiyatları
|29 Nisan 2019 09:35
|Yazdır
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|5,9540
|5,9550
|Avro
|6,6530
|6,6540
|Sterlin
|7,6800
|7,7190
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9150
|5,9750
|Avro
|6,5950
|6,6650
|Sterlin
|7,5900
|7,7630
Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,9530 seviyesinden alıcı buluyor.
Geçen hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı metninin güvercin bulunmasından dolayı yukarı yönlü bir seyir izleyen dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,9 artışla 5,9330'dan tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 5,9530 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,55 artışla 6,6564'ten, sterlin/TL yüzde 0,55 yükselişle 7,7147'den alıcı buluyor.
Avro/dolar paritesi 0,1 artışla 1,1165, sterlin/dolar paritesi de 0,15 yükselişle 1,2938 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 97,926 seviyesinde seyrediyor.
Analistler, küresel piyasaların bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve ticaret müzakereleri başta olmak üzere yoğun haber ve veri gündemine odaklanacağını, yurt içinde yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Enflasyon Raporu takip edileceğini ifade etti.
Bugün yurt içinde nisan ayı güven endeksinin, yurt dışında ise avro bölgesi nisan ayı güven endeksi ile ABD'de mart ayı kişisel gelir ve harcamalar verisinin izleneceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,9750 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çeyrek altın günü 398,00 lira'dan tamamladı
29 Nisan 2019 17:24
|Dolar günü 5,94 TL seviyelerinde tamamladı
29 Nisan 2019 17:21
|Gün ortası döviz fiyatları
29 Nisan 2019 12:16
|Borsa, haftaya yükselişle başladı
29 Nisan 2019 10:15
|Gram altın 246 lira seviyelerinde
29 Nisan 2019 09:34
|'Döviz mevduatı 3 ayda 20 milyar dolar arttı'
27 Nisan 2019 16:57
|Düğünlerdeki 'sahte altın' oyunu
27 Nisan 2019 15:28
|Çeyrek altın kapanışta 401,00 lira'dan işlem gördü
26 Nisan 2019 17:25
|Dolar günü 5,94 TL'den tamamladı
26 Nisan 2019 17:23
|Çeyrek altın ne kadar?
26 Nisan 2019 12:41