1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 29 Nisan 2019 09:35
Yazdır
Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,9540 5,9550
Avro 6,6530 6,6540
Sterlin 7,6800 7,7190
ANKARA
ABD Doları 5,9150 5,9750
Avro 6,5950 6,6650
Sterlin 7,5900 7,7630

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,9530 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı metninin güvercin bulunmasından dolayı yukarı yönlü bir seyir izleyen dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,9 artışla 5,9330'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 5,9530 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,55 artışla 6,6564'ten, sterlin/TL yüzde 0,55 yükselişle 7,7147'den alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi 0,1 artışla 1,1165, sterlin/dolar paritesi de 0,15 yükselişle 1,2938 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 97,926 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, küresel piyasaların bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve ticaret müzakereleri başta olmak üzere yoğun haber ve veri gündemine odaklanacağını, yurt içinde yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Enflasyon Raporu takip edileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde nisan ayı güven endeksinin, yurt dışında ise avro bölgesi nisan ayı güven endeksi ile ABD'de mart ayı kişisel gelir ve harcamalar verisinin izleneceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,9750 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın günü 398,00 lira'dan tamamladı
29 Nisan 2019 17:24		 Dolar günü 5,94 TL seviyelerinde tamamladı
29 Nisan 2019 17:21
Gün ortası döviz fiyatları
29 Nisan 2019 12:16		 Borsa, haftaya yükselişle başladı
29 Nisan 2019 10:15
Gram altın 246 lira seviyelerinde
29 Nisan 2019 09:34		 'Döviz mevduatı 3 ayda 20 milyar dolar arttı'
27 Nisan 2019 16:57
Düğünlerdeki 'sahte altın' oyunu
27 Nisan 2019 15:28		 Çeyrek altın kapanışta 401,00 lira'dan işlem gördü
26 Nisan 2019 17:25
Dolar günü 5,94 TL'den tamamladı
26 Nisan 2019 17:23		 Çeyrek altın ne kadar?
26 Nisan 2019 12:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:24 - Çeyrek altın günü 398,00 lira'dan tamamladı17:22 - FETÖ şüphelisi eski savcı ve cezaevi müdürü sınırda yakalandı17:21 - Dolar günü 5,94 TL seviyelerinde tamamladı17:19 - Zonguldak'da FETÖ operasyonunda 5 kişiye adli kontrol17:16 - Avrupa iş dünyasından Gümrük Birliği desteği17:09 - Bursa'da 'sosyal medya tuzağı'na 3 tutuklama16:58 - MSÜ'den harp okulları için tercih duyurusu16:56 - 97 kişinin işsiz bırakılması Bolu'ya yakışmadı16:50 - Silivri'de deniz turuncuya büründü16:41 - Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama
16:31 - Gençlerimizin birini dahi heba edemeyiz16:29 - 2019 KPSS için geç başvuru tarihleri belli oldu16:28 - Çavuşoğlu'ndan 'Ovaköy Sınır Kapısı ve IKBY ile ilişkilerde ilerleme' açıklaması16:26 - İlk yardım ve kurtarma tatbikatında 5 bin personele tahliye16:22 - Ankara Büyükşehir Belediyesindeki yeni görev değişiklikleri16:18 - Bakan Ziya Selçuk'tan 'Türkçe' vurgusu16:17 - İstanbul Havalimanı 26 Nisan'da rekor kırdı16:11 - TCDD'den ilaçlama uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık'tan bedelli askerlik ve ihraç açıklaması
Kılıçdaroğlu'na hakaret eden doktorun işine son verildi
Cep yakan soğanın fiyatı 75 kuruşa kadar düştü
MHP'den tepki: FETÖ ve üst akıl devrede
'Yarım projeleri bitirin, yeni borca girmeyin'
İntihar eden BAE ajanı hakkında savcılıktan açıklama
2019 yılı fitre miktarı belli oldu
Savcıya konuyu farklı anlatan 2 polise dava açıldı
Mevlana, 'Atanacak yöneticilerin geçmişi çok önemlidir' diyor!
Sakarya'da kan donduran dram: 4 ölü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yaş aldıkça sadeleşmek 4
Tuncay gürel 1
shahrukh khan 1
q klavye 3
caiz 1
uyanmadan önceki son 5 dakika uyandıktan sonraki ilk 5 dakika 1
hamza andreas tzortzis 1
kendine haritadan yer beğen 3
kadına bayan diyen yazar 2
döncem ben sana 4
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Güneysu Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi 94 Geçici İşçi Alacak
TÜVASAŞ Engelli şçi Alım İlanı
DSİ 13. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Balıkesir Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam