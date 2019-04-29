Aralarında 2 polisin de bulunduğu 6 silah kaçakçısı adliyeye sevk edildi
|29 Nisan 2019 09:42
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Polis tarafından ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapan şahıslara yönelik 3 ay önce başlatılan çalışmalar kapsamında aralarında emekli ve halen çalışan polislerin de bulunduğu 23 şüphelinin ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti suçuna karıştıkları, 2 şüphelinin Otosansit sitesinde işyeri kiralayarak imalathaneye çevirdikleri ve burada kuru sıkı tabancaların namlularını değiştirerek piyasaya 1500-2000 TL ye sattıkları tespit edildi.
Önceki gün ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyon neticesinde 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işyeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 22 Adet çeşitli marka ve modelde ruhsatsız tabanca 19 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet ruhsatlı tabanca, 85 adet kuru sıkı tabancalara takılmak üzere hazırlanmış namlu, 400 adet silah yayı, 6 adet tabanca horoz mekanizması, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1127 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği ele geçidildi. Silah imalathanesinde yapılan aramada; 22 adet matkap ucu, 22 adet harbi, 2 adet kumpas, 1 adet freze tezgah makinesi, 1 adet pres makinesi, 1 adet mengene, 1 adet matkap ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si polis 6 kişi sorgulamalarının tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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