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İzmir'de, şehir içi ulaşım bu saatlerde yüzde elli indirimli

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Halk Taşıt' uygulaması, bugün başladı. Uygulamaya göre yolcular, belirlenen saatler arasında toplu taşıma araçlarını yüzde 50 indirimli olarak kullandı
 29 Nisan 2019 11:00
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İzmir'de, şehir içi ulaşım bu saatlerde yüzde elli indirimli

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Halk Taşıt' uygulaması, bugün başladı. Uygulamaya göre yolcular, belirlenen saatler arasında toplu taşıma araçlarını yüzde 50 indirimli olarak kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Halk Taşıt' uygulaması, bugün devreye girdi. Uygulamaya göre, yolcular toplu taşıma araçlarını sabah 06.00 07.00 ile akşam 19.00 20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak kullanacak.

Buna göre İzmir'de 3 lira olan tam bilet için belirlenen saatlerde 1 lira 50 kuruş ödemiş olacak. 1 lira 80 kuruş ödeyen öğrenciler 0,90 kuruş, 2,5 lira ödeyen öğretmenler 1 lira 25 kuruş ödeyecek.

Ulaşımdaki yüzde 50 indirim uygulamasından bugün ilk kez faydalanan yolcular, oldukça memnun. Hüseyin Önal isimli yolcu, indirimden haberinin olmadığını fakat sabah fark ettiğini belirterek, "Yeni haberim oldu. Halk için yüzde 50 indirim uygulaması oldukça güzel" dedi.

Yolculardan Hasan Ali Küçük de "Çok uygun bir şey. Çünkü bizim halkımız işe gitmek için sabah erken çıkıyor. Ekonomi de günümüzün en büyük sorunlarından biri. Bu neden karar çok güzel" diye konuştu.

'TRAFİK SORUNUNU ÇÖZEBİLECEK BİR UYGULAMA'

Cengiz Şahin isimli yolcu da indirimden haberi olmadığını söyleyerek, "Hiç haberim yoktu, ilk defa duydum. Çok güzel bir uygulama. İş çıkış saati ile işe gidiş saatlerinde uygulanıyor. Çok mantıklı. Bu belki trafik sorununu da çözer. Toplu taşımaya yönlendiren bir uygulama da oldu" dedi. Ahmet Karapil de indirimden dolayı mutlu olduklarını belirtti. Ekonomik açıdan vatandaşı rahatlatacak bir uygulama olduğunu kaydeden Karapil, yetkililere teşekkür etti.

'KARTTAN KESİNTİ AZ OLUNCA ŞAŞIRDIM'

Yolculardan Ahmet Yeşilkaya da indirimden haberi olmadığını belirterek, "Ben de şaşırdım. Artı para makinesi her zamanki kesintiyi yapmayınca yanlış aldığını düşündüm. Sonradan indirim olduğunu öğrendim. Çok büyük sürpriz oldu. Keşke her il bu indirimi yapabilse" dedi. Aysın Yarımoğlu da uygulamadan yeni haberinin olduğunu belirterek, "Az önce öğrendim. Çok güzel bir uygulama. İşe gidenler için çok iyi" diye konuştu. İndirimden habersiz olan yolculardan Yüksel Sunter de "Ulaşımdaki indirimden haberim yoktu, gerçekten sürpriz oldu. Çok güzel bir uygulama. Bu zor şartlarda vatandaşın cebine katkı olur" diye konuştu.

İNDİRİM SAATLERİNİN UZATILMASINI İSTEDİLER

Dilek Bingöl isimli yolcu ise uygulamanın çok güzel olduğunu, ancak indirim saatlerinin uzatılması gerektiğini belirtti. Ahmet Ülgüz isimli yolcu da, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'e teşekkür ederek, "Böyle bir pahalılıkta gayet güzel bir uygulama" dedi. Mustafa Bayburt da indirimin genelde memurlara yapıldığını, bu uygulama ile işçilerin de ulaşımdaki indirimden faydalanacağını belirterek, "İndirimi sabah fark ettim, çok güzel bir uygulama. İndirimler hep memurlara uygulanıyor. İşçiler ise yüksek fiyattan ulaşım araçlarını kullanıyor. Normalde indirimi işçilerin kullanması lazım" dedi.

Ayşe Kara isimli yolcu ise, sabah saat 05.00'te toplu taşıma araçlarını kullandığı için indirimden faydalanamadığını söyledi. Kara, indirimin kendilerinin de toplu taşıma araçlarını kullandığı saatlerde uygulanmasını istedi. Ekim Ateş isimli öğrenci de, "Saatleri aslında biraz daha uzun olabilirdi. Sadece sabah ve akşam belli saatlerde uygulanıyor" dedi.
DHA
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