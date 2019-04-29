'Ocak'tan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi'
|29 Nisan 2019 10:17
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide alınan aksiyonların ekonomik güven endeksini artırmaya devam ettiğini belirterek, "Ocaktan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi." ifadesini kullandı.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksini değerlendirdi.
Ekonomide alınan aksiyonların ekonomik güven endeksini artırmaya devam ettiğine dikkati çeken Albayrak, ocaktan itibaren süren artışın, güçlü toparlanmanın da göstergesi olduğuna işaret etti. Albayrak, "İnşallah 2. çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar ve Yapısal Dönüşüm Adımları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız." değerlendirmelerinde bulundu.
Albayrak'ın paylaştığı infografikte de ekonomik güven endeksi, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ile hizmet sektörü güven endeksi değerlerine ve artış oranlarına yer verildi.
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