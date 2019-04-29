1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kira yardımını alamadı, KDK devreye girdi

Riskli olduğu için evinden çıkmak zorunda kalan vatandaşın kira talebini belediye reddetti ancak devreye KDK girdi.
 29 Nisan 2019 10:18
Yazdır
Kira yardımını alamadı, KDK devreye girdi

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde oturan bir kişi, evinin yıkılma riski olduğu için kiraya çıktı. Aradan bir süre geçtikten sonra belediye, vatandaşın evinin bulunduğu alanda kentsel dönüşüm projesi başlattı. Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bölgedeki evler boşaltıldı ve ev sahiplerine kira yardımı yapılmaya başlandı. Evi riskli olduğu için daha önce evini boşaltan vatandaş da kira yardımına başvurdu. Belediye ise "Sen riskli olduğu için evinden çıktın" diyerek kira yardımı talebini reddetti.

Kira yardımı alamadığı için mağduriyet yaşadığını ifade eden vatandaş Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu. KDK başvuruyu inceledikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bağcılar Belediyesinden bilgi ve belge talep etti. Süreçte, yetkililer Ombudsmanlık tarafından bizzat aranılarak, vatandaşın talebinin mevzuata uygun olduğu ve hakkaniyetli bir idare için kira yardımının verilmesi gerektiğini ifade etti. Belediye yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde vatandaş kira yardımı konusunda yeni bir başvuru yaptı ve idare de başvuruyu kabul etti.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Malkoç: Hak arama kültürünü anlatmaya çalışıyoruz
29 Nisan 2019 10:55		 KDK'ya başvurdu, nöbeti eğitimine göre düzenlendi
27 Nisan 2019 12:30
KDK'nın girişimiyle öğrenim kredisi bursa çevrildi
26 Nisan 2019 10:19		 Diş temizleme losyonu alkolmetreyi yanılttı
22 Nisan 2019 11:40
KDK'dan ayrımcılığa sıfır tolerans
15 Nisan 2019 10:18		 YÖK, Sağlık Kurumları İşletmeciliğini ÜAK'a sordu, gerekçe açıklanmadı
09 Nisan 2019 00:05
Meslek odalarının aidat politikaları KDK incelemesinde
04 Nisan 2019 11:56		 KDK sayesinde staj ücretini aldı
29 Mart 2019 12:44
Antrenörlerin hakemlik yapması Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet edildi
13 Mart 2019 10:21		 KDK'dan, yeşil pasaport görüşü
11 Mart 2019 09:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:24 - Çeyrek altın günü 398,00 lira'dan tamamladı17:22 - FETÖ şüphelisi eski savcı ve cezaevi müdürü sınırda yakalandı17:21 - Dolar günü 5,94 TL seviyelerinde tamamladı17:19 - Zonguldak'da FETÖ operasyonunda 5 kişiye adli kontrol17:16 - Avrupa iş dünyasından Gümrük Birliği desteği17:09 - Bursa'da 'sosyal medya tuzağı'na 3 tutuklama16:58 - MSÜ'den harp okulları için tercih duyurusu16:56 - 97 kişinin işsiz bırakılması Bolu'ya yakışmadı16:50 - Silivri'de deniz turuncuya büründü16:41 - Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama
16:31 - Gençlerimizin birini dahi heba edemeyiz16:29 - 2019 KPSS için geç başvuru tarihleri belli oldu16:28 - Çavuşoğlu'ndan 'Ovaköy Sınır Kapısı ve IKBY ile ilişkilerde ilerleme' açıklaması16:26 - İlk yardım ve kurtarma tatbikatında 5 bin personele tahliye16:22 - Ankara Büyükşehir Belediyesindeki yeni görev değişiklikleri16:18 - Bakan Ziya Selçuk'tan 'Türkçe' vurgusu16:17 - İstanbul Havalimanı 26 Nisan'da rekor kırdı16:11 - TCDD'den ilaçlama uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık'tan bedelli askerlik ve ihraç açıklaması
Kılıçdaroğlu'na hakaret eden doktorun işine son verildi
Cep yakan soğanın fiyatı 75 kuruşa kadar düştü
MHP'den tepki: FETÖ ve üst akıl devrede
'Yarım projeleri bitirin, yeni borca girmeyin'
İntihar eden BAE ajanı hakkında savcılıktan açıklama
2019 yılı fitre miktarı belli oldu
Savcıya konuyu farklı anlatan 2 polise dava açıldı
Mevlana, 'Atanacak yöneticilerin geçmişi çok önemlidir' diyor!
Sakarya'da kan donduran dram: 4 ölü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
spoilerdan kaçınmak 2
q klavye 3
Galatasaray 3
hardal 2
he 4
sansa stark 1
Yürüyen Merdivende yürümek 1
kıtlık 1
asosyal arkadaş 3
uyanmadan önceki ilk 10 dakika 2
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Güneysu Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi 94 Geçici İşçi Alacak
TÜVASAŞ Engelli şçi Alım İlanı
DSİ 13. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Balıkesir Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam