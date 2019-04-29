İzmir'de terör operasyonu: 7 gözaltı
İzmir'de terör örgütleri DHKP-C, MLKP ve DKP/BÖG'e yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
|29 Nisan 2019 09:33
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sol terör örgütleri adına kentte faaliyet gösteren kişilerin deşifresine yönelik çalışmalar neticesinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararına istinaden eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütleri DHKP-C, MLKP, DKP/BÖG üyesi oldukları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı.
İkametlerinde hakkında toplatma kararı bulunan çok sayıda yayın, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilen şüpheliler, işlemleri için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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