Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta sıfır, Ardahan'da 1, Ağrı'da 3, Erzurum'da 5, Tunceli, Iğdır ve Erzincan'da 9 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Iğdır'da 23, Tunceli'de 20, Erzincan'da 18, Ağrı'da 16, Ardahan'da 15, Kars'ta 14, Erzurum'da 12 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da Ergan'da 170, Palandöken'de 132, Konaklı'da 81, Sarıkamış'ta ise 57 santimetre kaydedildi.