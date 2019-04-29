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Malkoç: Hak arama kültürünü anlatmaya çalışıyoruz

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: Türkiye genelinde yaptığımız programlarda insanımıza, vatandaşımıza hak arama kültürünü anlatmaya çalışıyoruz. Eğer Türkiye'de hak arama kültürü arzu ettiğimiz düzeyde gerçekleşirse yerelde veya geneldeki sorunların önemli bir kısmının çözüleceği kanaatindeyiz
 29 Nisan 2019 10:55
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Malkoç: Hak arama kültürünü anlatmaya çalışıyoruz

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye genelinde yaptığımız programlarda insanımıza, vatandaşımıza hak arama kültürünü anlatmaya çalışıyoruz. Eğer Türkiye'de hak arama kültürü arzu ettiğimiz düzeyde gerçekleşirse yerelde veya geneldeki sorunların önemli bir kısmının çözüleceği kanaatindeyiz." dedi.

Malkoç, Adana'daki programları kapsamında Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Malkoç, kurum olarak iki günlüğüne Adana'da olacaklarını kaydetti.

Adana'nın tarımı, sanayisi ve insan zenginliğiyle Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Malkoç, yarın belediye başkanları, sivil toplum örgütleri ve muhtarların katılımıyla "Serbest kürsü" programı düzenleyeceklerini söyledi.

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun idarenin işleyişini denetleyen bir kurum olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Hedef, verilen kamu hizmetlerini ister merkezde, ister yerelde olsun kalitesini arttırmaktır. Kurumun önemli görevlerinden birisi de insan odaklı bir idare oluşturmaya katkıda bulunmak, bu açıdan denetlenebilir, şeffaf idarelerin oluşmasına katkı sunmaktır. Türkiye genelinde yaptığımız programlarda insanımıza, vatandaşımıza hak arama kültürünü anlatmaya çalışıyoruz. Eğer Türkiye'de hak arama kültürü arzu ettiğimiz düzeyde gerçekleşirse yerelde veya geneldeki sorunların önemli bir kısmının çözüleceği kanaatindeyiz. Ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumu, demokrasinin işlemesine, yerinden demokrasiye ve vatandaşın sorunlarını gerek yerel idarelere, gerekse merkezi idareye aktarmakta önemli bir kurum."

Malkoç, Türkiye'nin, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümüne ilişkin hedefleri olduğunu anımsatarak, "Bu hedeflerden en önemlisi dünyadaki ilk on ülke arasına girmek. Bunu hep beraber yapacağız. Bir taraftan hizmet verirken, diğer taraftan da bu hizmetin kalitesini arttırmak için gerekenleri yapacağız. Bütün hedefimiz, umudumuz Türkiye'de zenginliklerin, refahın artması, adaletin tesisine katkıda bulunmak ve dünyanın en iyi kamu hizmetlerini sunabilecek idareleri temin etmek." diye konuştu.

Adana Valisi Demirtaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yarın kamu yöneticileri, belediye başkanları, sivil toplum örgütleri ve muhtarların katılımıyla sempozyum düzenleneceğini ve ombudsmanlık sisteminin anlatılacağını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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