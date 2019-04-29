Kanseri yenen anne, uyuşturucu bağımlısı oğluna yenildi

ANTALYA'da kanserle mücadele ederken oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrenen Yaşar T. (56), oğlunu tedavi ettirebilmek için komşularına bankadan kredi çektirdi. Tedaviye rağmen bağımlılıktan kurtarılamayan oğlu için umut arayışına girişen Yaşar T., "Kanseri yendim ama bu illete yenildim. Oğlumun kurtulması için bir tedavi yöntemi var ama 50 bin TL isteniyor. Bunu ödeyecek gücüm, imkanım yok. Tedavi için komşulara çektirdiğim krediyi bile zor ödüyorum" dedi.

Döşemealtı ilçesinde oturan Yaşar T., iki çocuğunun babasından, anlaşamadığı gerekçesiyle 29 yıl önce boşandı. İki çocuğuyla yaşamaya başlayan Yaşar T.'ye, 2005 yılında gittiği hastanede meme kanseri teşhisi koyuldu. Kanser tedavisine başlayan Yaşar T.'nin iki memesi alındı. Kısa süre sonra yapılan ikinci tetkikte, kanserin rahmine yayıldığı tespit edildi. Rahmi de alınan Yaşar T., zamanının önemli bir bölümünü hastaneye gidip gelerek geçirmeye başladı. Haftanın 4 günü hastaneye giderek kanser tedavisi gören Yaşar T., 2011 yılında oğlu A.G.G.'nin (34)uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrendi. Kanserle mücadele ederken hem psikolojik hem de fiziken yıpranan Yaşar T.?nin kurtulmak üzere olduğu hastalığı ise nüks etti.

TEDAVİ İÇİN KOMŞULARINA KREDİ ÇEKTİRDİ

Bir yandan kanser tedavisine devam eden diğer yandan oğlunun kurtuluşu için çabalayan Yaşar T., oğlunu tedavi olabilmesi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Burada bir süre tedavi gören A.G.G., sonuç alınamayınca tedaviyi yarım bırakarak hastaneden ayrıldı. Annesinin ikna çabalarının ardından A.G.G., bu kez özel bir hastanede uyuşturucu bağımlıları için geliştirilen özel bir çip tedavisini kabul etti. Ancak anne Yaşar T., oğlunun çip tedavisinin masraflarını karşılayabilmek için komşularına bankadan kredi çektirerek borçlandı. Çip tedavisinden sonuç alamayan A.G.G. tekrardan uyuşturucu madde kullanımına başladı.

TEDAVİ OLUP EVLENMEK İSTİYOR

8 yıldır bağımlı olan ancak kurtulmak istediğini belirten A.G.G. ise tedavi olmakta kararlı olduğunu ve çalışmak istediğini belirterek, "Uzanacak bir yardım eliyle tedavi olmak ve evlenip yuva kurmak istiyorum" dedi.

'KANSERİ YENDİM AMA BU İLLETE YENİLDİM'

Çaresiz kaldığı için tüm yolları denediğini anlatan anne Yaşar T. hastalığından ve oğlunu bağımlılıktan kurtarmaya çalışarak gençlik yıllarını harcadığını belirtti ve oğlunun yeni bir tedavi ile kurtulması için yardım eli beklediğini ifade etti. Yaşar T., "Kanseri yendim ama bu illete yenildim. Oğlumun kurtulması için destek bekliyorum. Bir tedavi yöntemi var ama 50 bin TL isteniyor. Bunu ödeyecek gücüm, imkanım yok. Tedavi için komşulara çektirdiğim krediyi bile zor ödüyorum" diye konuştu.

