Ankara metrosundaki aksaklık yolcuları zor durumda bıraktı

Ankara'da sabah işine gitmek için metro kullanan vatandaşalar sürprizi yaşadı. Organize Sanayi Bölgesi Törekent istikametinden Kızılay'a seyreden metro Eryaman5 istasyonunda arıza verdi. Yolculara treni boşaltma çağrısı yapıldı.

Yüzlerce yolcu trenden inmek zorunda kaldı. Kimi yolcular duruma tepki gösterdi, yaşanan durumun ilk olmadığını ifade etti. Yeni metronun gelmesiyle yolcular rahat bir nefes aldı. Bazı yolcular da işe geç kalmaktan şikayet etti.