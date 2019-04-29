Ankara metrosundaki aksaklık yolcuları zor durumda bıraktı
Başkent metrosunda Organize Sanayi Bölgesi-Törekent istikametinden Kızılay'a giden tren arıza yaptı. Yüzlerce yolcu yaşanan aksaklık nedeniyle işine gecikti kabusu yaşadı
|29 Nisan 2019 11:09
|Yazdır
Ankara'da sabah işine gitmek için metro kullanan vatandaşalar sürprizi yaşadı. Organize Sanayi Bölgesi Törekent istikametinden Kızılay'a seyreden metro Eryaman5 istasyonunda arıza verdi. Yolculara treni boşaltma çağrısı yapıldı.
Yüzlerce yolcu trenden inmek zorunda kaldı. Kimi yolcular duruma tepki gösterdi, yaşanan durumun ilk olmadığını ifade etti. Yeni metronun gelmesiyle yolcular rahat bir nefes aldı. Bazı yolcular da işe geç kalmaktan şikayet etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Silivri'de deniz turuncuya büründü
29 Nisan 2019 16:50
|İstanbul Havalimanı 26 Nisan'da rekor kırdı
29 Nisan 2019 16:17
|TCDD'den ilaçlama uyarısı
29 Nisan 2019 16:11
|Atık malzemelerle yaptıkları 'tablolarla' sergi açtılar
29 Nisan 2019 16:02
|'Orman gönüllüsü' kırmızı karıncalar naklediliyor
29 Nisan 2019 15:20
|Cep yakan soğanın fiyatı 75 kuruşa kadar düştü
29 Nisan 2019 15:14
|Erzurum'a dolu uyarısı
29 Nisan 2019 14:54
|'İkamet' sorunu mazbata iptal ettirdi
29 Nisan 2019 14:41
|Cep telefonuyla konuşmak için su deposuna çıkıyorlar
29 Nisan 2019 14:22
|'100 milyon hayvan hedefi için desteğe ihtiyacımız var'
29 Nisan 2019 14:18