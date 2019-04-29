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Millet Camii'nde 'enderun usulü teravih namazı' kılınacak

Ankara'daki 3 bin 118 cami ve bin 364 Kur'an kursu, ramazanda ifa edilecek mukabele, teravih ve itikaf için hazır hale getirildi. Beştepe Millet Camisi'nde, kadim bir Osmanlı geleneği olan "enderun usulü teravih namazı" kıldırılacak
 29 Nisan 2019 11:20
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Millet Camii'nde 'enderun usulü teravih namazı' kılınacak

Başkentteki 3 bin 118 cami ve bin 364 Kur'an kursu, ramazanda ifa edilecek mukabele, teravih ve itikaf için hazır hale getirildi.

Ankara İl Müftülüğünce, Beştepe Millet, Hacı Bayram, Kocatepe ve Melike Hatun başta olmak üzere kentteki cami ve Kur'an kurslarında, ramazan boyunca çeşitli programlar düzenlenecek.

Kent genelindeki 3 bin 118 caminin 2 bin 655'inde ve bin 364 Kur'an kursunda mukabele programları yapılacak. Melike Hatun başta olmak üzere 42 camide hatimli teravih namazı kılınacak.

Ayrıca 343 camide itikafa girilebilecek ve 32 caminin müştemilatında bir ay boyunca iftar verilecek.

Ramazan Bayramı'nın habercisi Kadir Gecesi'nde ise sabaha kadar açık kalacak bin 220 camide vatandaşlar ibadet edebilecek.

- "Bir fitre bir kişiye verilmelidir"

Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslümanların ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmesi için tüm din görevlilerinin çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Öğle ve yatsı namazları öncesinde müftüler ve vaizlerin Kocatepe Camisi'nde merkezi sistemle vaaz vereceğini belirten Sönmezoğlu, 150 camide ise canlı vaaz programının uygulanacağını kaydetti.

Sönmezoğlu, ramazanın yardımlaşma ayı olduğunu vurgulayarak, "Bu sene fitre miktarı 23 lira olarak belirlenmiştir. Ama bu asgari bir miktardır. İsteyen vatandaşlarımız, gelir durumuna göre bu miktarı daha da yükseltebilir. Bir fitre bir kişiye verilmelidir, fitre bölünmez. Örneğin 100 lira fitre vereceğim, 50 lira birisine, 50 lira başka birisine gibi bir bölünme olmaz." ifadelerini kullandı.

- Enderun usulü teravih namazı

Beştepe Millet Camisi'nin ramazan boyunca ibadet için yoğun kullanıldığına dikkati çeken Sönmezoğlu, bu yıl yine camide kadim bir Osmanlı geleneği olan "enderun usulü teravih namazı" kılınacağını bildirdi.

Sönmezoğlu, geçen yıl aynı camide ilk kez kıldırılan bu namazın ramazana ayrı güzellik kattığını belirterek, "Bu usül, hocalarımızın güzel sesleriyle ve değişik makamlarla hem müezzinlik yaptığı hem cemaatle ilahiler söylediği hem de teravih namazını aynı makamda kıldırdığı özel bir mirastır. Vatandaşlarımız çok seviniyor ve ilgiyle karşılıyor. Burada görev alan tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Peygamberimiz teravih namazını 20 rekat olarak kılmıştır"

Ramazanda hizmet verecek 6 bin 700 din görevlisine önemli görevler düştüğüne işaret eden Sönmezoğlu, "Vatandaşımızı kucaklamalı ve onları bıktırmayacak şekilde mukabeleler okumalıyız. Yine vatandaşı dikkate alarak teravih namazlarında özellikle kısa süreleri ve kısa ayetleri baz alarak, ne acele ederek ne de çok ağır kalarak orta düzende namazları kıldırmalarını istiyoruz." dedi.

İftar sofralarına misafir olmanın önemine de değinen Sönmezoğlu, şunları kaydetti:

"İftar sofralarında bazen 'Herkes yanındakine su versin' diye hatırlatma yapıyorum. Böylece iftar ettirene oruçlunun sevabı verilmektedir. 'Ramazan ayına ulaşıp da kendini affettiremeyene yazıklar olsun.' diyor Cebrail Aleyhisselam. Peygamberimiz de 'Amin' diyor. Ramazan, bağışlanma ve günahlardan arınmayı sağlayan bir aydır. Millet olarak iftarlarda, sahurlarda ve camilerde buluşarak ramazanı idrak edeceğiz. Bazı kendini bilmez insanların 'Teravih namazı vardır, yoktur' tartışmalarına kardeşlerimiz asla kulak vermesinler. Peygamberimiz teravih namazını 20 rekat olarak kılmıştır. Hazreti Ömer döneminde ise cemaatle birlikte 20 rekat olarak kılınmıştır. Teravih namazının sevabı ve fazileti yüksektir. Çünkü teravih farz bir namaz değildir. Farz olmadığı halde bu aya mahsus olan bu ibadeti yapana elbette Allah'ın sonsuz mükafatları olacaktır."
Anadolu Ajansı
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