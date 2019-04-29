Ekonomik güven endeksi arttı
Ekonomik güven endeksi, nisanda geçen aya göre yüzde 3,4 artarak 81,9'dan 84,7'ye çıktı
|29 Nisan 2019 11:22
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Ekonomik güven endeksi, nisanda geçen aya kıyasla yüzde 3,4 artışla 81,9'dan 84,7'ye yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.
Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay geçen aya göre yüzde 3,4 artarak 84,7'ye çıktı. Endeksteki yükseliş, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Nisanda tüketici güven endeksi 63,5, reel kesim güven endeksi 100, hizmet sektörü güven endeksi 83,1 değerine yükselirken inşaat sektörü güven endeksi 53,9 değerine, perakende ticaret güven endeksi ise 90,6 değerine geriledi.
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