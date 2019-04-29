Spikerlerden, öğretmenlere Türkçe'nin kullanımı eğitimi
|29 Nisan 2019 11:35
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Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile
TRT Genel Müdürlüğü, bazı özel televizyonların haber spikerleri iş birliğinde
öğretmenlere yönelik "Önce Türkçe" projesini başlatıyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla tanıtımı gerçekleştirilen proje, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, yeterliklerinin artırılmasını amaçlıyor. Türkçenin söyleniş kuralları, etkili iletişim, beden dili ve diksiyon başlıklarında gerçekleştirilecek eğitimlere TRT kurumsal destek sağlarken, Duygu Canbaş, Cem Öğretir, Seda Öğretir, Buket Aydın, Didem Arslan Yılmaz, Nazlı Çelik, Sultan Arınır, Erhan Ertürk, Işıl Açıkkar, Ahmed Arpat, Nihan Günay, Fuat Kozluklu, Ekrem Açıkel, Serkan Bayam, Ceren Bektaş, Cansu Canan Özgen gibi deneyimli haber spikerleri verecek. Mayıs ayında başlayacak program, yıl boyu devam edecek.
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