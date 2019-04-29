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Eşini, kavga esnasında başına vurarak öldürdü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde eşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
|29 Nisan 2019 11:46
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde eşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Faralya Mahallesi Kızılcakaya Sokak'taki evde, alkollü olduğu öne sürülen ve kavga ettiği sırada karısı Gamze Ü'yü (32) başında vurarak öldürdüğü bildirilen Birol Ü. (37), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Birol Ü. dün eşi Gamze Ü'yü ruhsatsız tabancasıyla başından vurduğunu belirterek jandarmaya haber vermişti. Eve giden ekipler, Birol Ü.'yü gözaltına almıştı.
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