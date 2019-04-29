Ordu'da arkadaşlarının yanında fenalaşan genç öldü
18 yaşındaki gencin kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek
|29 Nisan 2019 12:05
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Ordu'nun Çamaş ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği gezide fenalaşan genç kaldırıldığı hastanede öldü.
Alınan bilgiye göre, Taşoluk Mahallesi şelale mevkisinde arkadaşlarıyla vakit geçiren Umut Çıtır (18), fenalaşarak yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, ilk müdahalede bulundukları genci Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı.
Çıtır, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Umut Çıtır'ın cesedi, ölüm nedeninin tespiti için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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