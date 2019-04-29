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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Hamurkesen Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Eyüp Kılıç'a sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı
|29 Nisan 2019 12:15
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Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Hamurkesen Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Eyüp Kılıç'a sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı.
Kazada Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kılıç'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan sürücünün kimliğini ve aracın plakasını tespit etmek için çalışma başlattı.
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