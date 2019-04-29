Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Hamurkesen Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Eyüp Kılıç'a sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Hamurkesen Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Eyüp Kılıç'a sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı 29 Nisan 2019 12:15 Devamını gör