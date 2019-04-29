Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,9370 5,9380 Avro 6,6370 6,6380 Sterlin 7,6480 7,6860 ANKARA ABD Doları 5,8950 5,9550 Avro 6,5750 6,6450 Sterlin 7,5900 7,7630