Eşini uyurken boğarak öldürdü

Alınan bilgiye göre, Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalışan Hatice Ü, dün gece uyuduğu sırada eşi Suat Ü. tarafından boğularak öldürüldü.

Zanlının olayı anlattığı kardeşi G.Ü'nün polise haber vermesi üzerine ekipler, zanlı Suat Ü'yü Dallı Mahallesi yolu üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.