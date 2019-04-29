2019 yılı fitre miktarı belli oldu
|29 Nisan 2019 12:40
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ramazan fitresinin bedelinin 23 Türk Lirası olduğunu söyledi.
Üsküdar'daki İslam Araştırmaları Merkezi'nde ana teması "Ramazan ve İnfak" olan 2019 yılı ramazan ayı bilgilendirme toplantısı düzenleyen Erbaş, insanları ihtiyaç sahiplerine yardım etme konusunda duyarlı olmaya çağırdı.
Ramazanın, her türlü iyilik ve güzelliği, hayır ve bereketi bünyesinde barındıran kutlu bir mevsim olduğunu anlatan Erbaş, "Ramazan, barış, kardeşlik ve esenlik rüzgarlarının dalga dalga yayılarak bütün hayatı kuşattığı mübarek bir zamandır." dedi.
Fitre bedeline ilişkin bilgi veren Erbaş, "Vatandaşlarımız ramazan ayı boyunca zekat, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet gibi bağışlarını 'www.tdv.org ve bagis.tdv.org' adreslerinden online yapabileceği gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapabileceklerdir. Ayrıca, bağışçılarımız tüm GSM operatörlerine bağlı faturalı ve faturasız hatlardan 5601'e SMS göndererek fitre bağışında bulunabilecektir. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 23 Türk Lirası'dır." diye konuştu.
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