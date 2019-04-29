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Amatör boksörün darbedilerek öldürüldüğü iddiası

Zonguldak'ta darbedilerek öldürüldüğü iddia edilen amatör boksörün cesedini maden işçisi buldu
 29 Nisan 2019 12:31
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Amatör boksörün darbedilerek öldürüldüğü iddiası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde darbedilerek öldürüldüğü iddia edilen amatör boksörün cesedi, maden işçisi tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiğdemli köyünde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'nde çalışan maden işçisi, sabah saatlerinde işe gideceği sırada yol kenarında park halindeki 67 TR 567 plakalı araçta bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

Maden işçisi, durumu jandarmaya ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede araç içerisindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedin, amatör boksörlük yapan Cüneyt Seyhan'a (39) ait olduğu tespit edildi. Seyhan'ın vücudunda darp izlerine rastlandığı öğrenildi.

Cüneyt Seyhan'ın cesedi, incelemelerin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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