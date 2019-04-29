Çeyrek altın ne kadar?
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 245,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.634,00 lira oldu
|29 Nisan 2019 12:47
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