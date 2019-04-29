Avukatı bürosunda öldürüp intihar etti

KAYYUM AÇIKLAMADI, HDP'Lİ YENİ BELEDİYE DE İPTAL ETTİ Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şubat 2019'da 387 memur almak için ilana çıktı. Sözlü sınavlar Mart ayına denk gelince yapılamadı, 31 Mart'tan sonra da belediye başkanlığı HDP'ye geçince ilan iptal edildi.