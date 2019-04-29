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Avukatı bürosunda öldürüp intihar etti
Aksaray'da avukatı bürosunda tabancayla öldürdükten sonra kendini vuran kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
|29 Nisan 2019 13:24
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Aksaray'da bir avukatı bürosunda silahla öldürdükten sonra kendini vuran kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, kentte avukatlık yapan İbrahim Ergin (47), Eski Sanayi Caddesi'ndeki Sefa İş Hanı'nda bulunan bürosuna gelen Abdurrahman Düzgün (46) tarafından tabancayla öldürüldü.
Ardından silahla kendini vuran Düzgün, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Polis, olay yerinde incelemede bulundu.
Soruşturma sürüyor.
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