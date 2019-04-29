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Mahkeme salonunda cep telefonuyla görüntü çekmeye gözaltı
Kayseri'de görülen bir duruşmada, cep telefonuyla görüntü çektiği tespit edilen firari sanığın yakını gözaltına alındı
|29 Nisan 2019 13:47
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Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan üçü tutuklu, biri firari dört sanığın yargılandığı duruşmayı takip eden Mustafa Uçak'ın cep telefonuyla görüntü çektiğini fark eden mübaşir, durumu mahkeme başkanına bildirdi.
Mahkeme başkanının sorması üzerine, şu anda Almanya'da olan firari sanık Serkan E'nin yakını olduğunu belirten Uçak, duruşma salununda görüntü çekmenin yasak olduğunu bilmediğini öne sürerek özür diledi.
Mahkeme başkanının talimatıyla duruşma salonunda hazır bulunan polislerce gözaltına alınan Uçak, Reşat Vural Karakolu'na götürüldü.
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