Adana'da duruşma çıkışı kavga: 2 yaralı
|29 Nisan 2019 13:59
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"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla dava açılan biri tutuklu iki sanığın yargılanmasına Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.
Duruşmaya tutuklu sanık N.T, tutuksuz yargılanan Ş.G. ile sanık yakınları ve avukatları katıldı.
Savunmaların ardından mahkeme heyeti, N.T'nin tutukluluğunun, Ş.G'nin ise tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Sanık N.T'nin yakınları ile Ş.G. arasında adliye çıkışında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirlerini darbetti.
Çok sayıda kişinin saldırısına uğrayan Ş.G, bir iş yerine sığındı. Tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan Ş.G, iş yeri sahibi ve polisin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olayda yaralanan Ş.G. ile bir kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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