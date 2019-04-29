İtfaiye eri apartman bahçesinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören çevre sakinleri, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bahçede hareketsiz yatan kişinin öldüğünü, polis ekipleri de cesedin Bülent Öztürk'e (36) ait olduğunu belirledi.

Bir süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Öztürk'ün evinde, polis ekiplerince inceleme yapıldı.

Çorlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye erinin cenazesi, mesai arkadaşlarınca hastane morguna kaldırıldı.