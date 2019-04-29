'YSK'nin süreci tanımlaması gerekir'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulunun yapılan itirazları bir an önce sonuçlandırarak süreci tanımlaması ve tüm soru işaretlerini ortadan kaldırması gerektiğini belirterek, "Cuma, bu hafta diye takvimi yoktur bu işin. Bence gün bugündür, gün yarındır." dedi.

İmamoğlu, İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Odakule'deki İstanbul Sanayi Odası (İSO) binasında basına kapalı gerçekleyen toplantıdan sonra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı uğurlayan İmamoğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kızılcahamam'daki AK Parti kampında yaptığı konuşmada, İstanbul seçimlerine ilişkin itiraz haklarını kullandıkları yönünde açıklama yaptığı hatırlatılarak bu konuda değerlendirmesi sorulan İmamoğlu, herkesin hakkını araması gerektiğini söyledi.

"Biz de hakkımızı ararız." diyen İmamoğlu, "Hiç sorun yok. Hak aramanın usulleri ve şekilleri var. Bu usullere uymadığınız zaman hak aramanın biçimi değişir. Bu sefer başka bir haksızlık doğurursunuz. Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımızla baş başayız ve beklentilerini dinliyoruz. Ben anketlere ve araştırmalara çok değer verdiğini biliyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın. Böyle bir süreci, halkla test etmesini dilerim. Gerçeği daha yakın görecek diye düşünüyorum. Kuşku duymasınlar." diye konuştu.

Türkiye'de normalleşmenin sağlanması gerektiğini ifade eden İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bu seçim bitmiştir. Bu seçimin bir kazananı var. Mazbatasını almıştır. Görevinin başındadır. Şu an tırnak içerisinde uydurulan gerekçelerin diyorum. Gerekçelerin hiçbirisinin seçimle ilgisi yoktur. Seçim öncesiyle ilgili alınması gereken tedbirlerin yeniden sorgulanması, acaba buradan bir şey bulabilir miyiz araştırması... Seçim bitmiştir. Kendi tedbirlerimizi aldık. Seçimle ilgili tutanaklarımızı topladık. O tutanaklarımızı kayda geçirdik. Sonucu elde ettik. O sonuca olan güvenimizle kazandığımıza olan inancımızı bugüne kadar savunduk."

İmamoğlu, YSK'ye yapılan doğru itirazların sonuçlandığını söyleyerek, "Bu saatten sonra yapılan itirazların gerçekten tüm seçimleri sıkıntıya sokacağını belirtmek istiyorum. Bu manada artık neredeyse YSK'nin kendisinin sorgulanacağı kısımlara geçildi. Bir an önce YSK'nin bu süreci tanımlaması ve tüm soru işaretlerini ortadan kaldırması gerekir. Cuma, bu hafta diye takvimi yoktur bu işin. Bence gün bugündür, gün yarındır." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Beyoğlu'nda yaptığı açıklamaların ardından Fatih Zeyrek Mahallesi'ndeki İtfaiye Daire Başkanlığı'na geçerek, şehit itfaiye memuru onbaşı Taner Çebi'nin şehadetinin birinci yılı dolayısıyla düzenlenen anmaya katıldı.

Ekrem İmamoğlu, İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan ve Avrupa Yakası İtfaiye Müdürü Hasan Karakaş'tan şehit Çebi ve ailesiyle ilgili bilgiler aldı.

İtfaiye binasındaki çalışanlarla tanışan İmamoğlu, anma programının ardından Saraçhane'deki İBB binasına doğru yürümeye başladı. Bu arada 1 Mayıs ile ilgili soru sorulması üzerine İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Her 1 Mayıs öncesinde çalışanlarımla buluşurum. Buraya (Saraçhane) davet edeceğiz. Onların emeklerine duyduğum saygıyı anlatacağım. Aynı zamanda onlara sorumluluklarını hatırlatacağım. Gerçekten bir bayram. Her şey var. Eleştiri de olacak. Aynı zamanda bir kutlama da var. Oraya katılacağım. Ve oradaki çalışanların, emekçilerin bayramını kutlayacağım. Tabii ki buradaki çalışanlarımıza da 1 Mayıs'a gitmek isteyenlere buyursun yardımcı olayım, gidin diyeceğim."