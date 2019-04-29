Bakanlık'tan bedelli askerlik ve ihraç açıklaması

Askeri kaynaklar, S-400 füze savunma sistemlerinin Haziran-Temmuz ayında ilk sevkiyatlarının gerçekleştirilmesinin planlandığını, nereye konuşlandırılacağı ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

F-35'ler ile ilgili ise ara sıra bir takım aksaklıkların yaşandığı ancak görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, 38 personelin 4 F-35 uçağında eğitim faaliyetlerine devam ettiği ve Kasım ayında uçakların Türkiye'ye gelmesinin planlandığı kaydedildi.

ASKERLİK SİSTEMİ

Bedelli askerlik çalışmasıyla ilgili bakanlıkların görüşlerinin alındığı ifade edilirken, gerçekleştirilen çalışmada herkesin mutabık kalması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı belirtildi. Ayrıca, çalışmanın büyük oranda tamamlandığı ancak ufak tefek değişiklerin de olabileceği öğrenildi.

TSK'DAN FETÖ NEDENİYLE İHRAÇ EDİLENLER

TSK'dan FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 16 bin 540 personel ihraç edildi, 6 bin 154 personel hakkında süreç devam ediyor.

OHAL'in kalkmasından bugüne kadar bakan onayı ile 1425 personel hakkında ihraç işlemi gerçekleştirilmiş, 150 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır.

PATRİOTLAR

ABD'nin Türkiye'ye sunmuş olduğu son Patriot teklifine ilişkin ise Savunma Sanayii Başkanlığının teklif üzerinde çalıştığı, ihtiyaçları karşılayıp karşılamayacağı konusunda değerlendirme yaptıkları bildirildi.

FETÖ'DEN İHRAÇLAR

FETÖ'den ihraçlar sonucunda Milli Savunma Bakanlığının personel konusunda sorun yaşadığına ilişkin iddialara karşılık alınan bilgiye göre, personel sıkıntısının yaşandığı ancak 1 pilotun 3 pilotluk iş yaptığını ve tüm personelin özverili çalışması ve gayreti ile görevlerini sürdürdüğüne dikkat çekildi.

SURİYE'NİN KUZEYİ

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeyle ilgili ise ABD ile görüşmelerin devam ettiği, şu ana kadar olumsuz bir görüşün ABD tarafından alınmadığı bildirilirken, ABD'nin Türkiye'nin tezlerine giderek yaklaştığına dikkat çekildi.