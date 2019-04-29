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İstinaf Mahkemesi'nden Ümit Karan'a hapis cezası

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, oturduğu sitede çalışan kadına yönelik "basit cinsel saldırı" suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davada yerel mahkemece hakkında beraat kararı verilen Ümit Karan'ı, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı
 29 Nisan 2019 14:30
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İstinaf Mahkemesi'nden Ümit Karan'a hapis cezası

Oturduğu sitede çalışan kadına yönelik "basit cinsel saldırı" suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden eski milli futbolcu Ümit Karan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nce 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, hakkında bir önceki celse zorla getirme kararı çıkarılan Ümit Karan ile avukatı katıldı. Duruşmada, mağdur İ.A'nın avukatı da hazır bulundu.

Kimlik tespiti yapılan Ümit Karan, Makedonya'da bir futbol takımı çalıştırdığını belirterek, aylık gelirinin 2 bin avro olduğunu söyledi.

Karan savunmasında, önceki ifadelerinin doğru olduğunu öne sürerek, "Olayın üzerinden çok zaman geçti. Ben hayatım boyunca hiç kimseye yanlış yapmadım. Suçlamalar doğru değildir." dedi.

Mağdur İ.A'nın avukatı Işıl Gülümser de müvekkilinin olaydan hemen sonra karakola giderek şikayetçi olduğunu anlatarak, "Anlattıkları da kamera kayıtlarına birebir uygundur. Müvekkilim bir çalışan olarak güleryüzlü davranmış, işverenin sarkıntılık mahiyetindeki eylemini savuşturmaya çalışmış ve kısmen başarılı olmuştur. Olaydan sonra ciddi olarak psikolojik rahatsızlık geçirmiş, tedavi görmüştür." diye konuştu.

Son sözü sorulan sanık Karan, beraatini talep ederek, "Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Ben Atatürkçü'yüm. Bana ceza vereceksiniz eğer Atatürkçülükten verin razıyım. Suçlamalar doğru değildir, kabul etmiyorum. Ben Survivor yarışmasında kadınlarla yan yana bulunduğumda bile herhangi bir şey yapmamıştım." ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan Ceza Dairesi, sanık Karan hakkında Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen beraat kararının kaldırılmasına karar verdi.

Ceza Dairesi, sanık Karan'ın "sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Öte yandan, ceza dairesinin oy çokluğu ile aldığı karara, Üye Hakim Kadir Erdal, beraat yönünde karar verilmesi gerektiğini belirtip muhalefet şerhi koydu.

- Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, eski milli futbolcu Ümit Karan hakkında, 2015 yılında oturduğu sitede çalışan İ.A'ya yönelik "basit cinsel saldırı" suçunu işlediği iddiasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, yaptığı yargılama sonucunda sanık Ümit Karan hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı vermişti.

Yerel mahkemenin beraat kararına karşı mağdur İ.A'nın avukatı itirazda bulunmuş, dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi de davanın yeniden görülmesi amacıyla duruşma günü vermişti.

Anadolu Ajansı
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