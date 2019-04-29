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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
|29 Nisan 2019 14:39
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda kent merkezindeki çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda, F.U, T.A, E.D, M.M. ve O.N.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
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