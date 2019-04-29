'İkamet' sorunu mazbata iptal ettirdi
|29 Nisan 2019 14:41
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Ardahan merkeze bağlı Derindere köyünde muhtarlık seçimini kazanan muhtar adayının, köyde ikamet şartına uymadığı gerekçesiyle mazbatası iptal edildi.
Derindere köyünde muhtarlık için adaylığını koyan Dursun Dede, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 22 oy alarak seçimi kazandı.
İkinci sırada 14 oy alan Erdal Dede ise rakibi Dursun Dede'nin köyde 6 ay ikamet etme şartını yerine getirmediğini ileri sürerek sonuca itiraz etti.
İtirazı değerlendiren Ardahan Merkez İlçe ve İl Seçim Kurulu itirazı ret etmesi sonucu Erdal Dede, kararı avukatı Yusuf Demirci aracılığıyla Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) götürdü.
YSK, ikametgahın 6 Ocak 2019'da taşındığı ve yapılan araştırmada burada oturmadığının tespit edildiğini belirterek, muhtarlığın en fazla ikinci oyu alan Erdal Dede'ye verilmesini kararlaştırdı.
AA muhabirine açıklamada bulunan Erdal Dede, karara sevindiğini belirterek, "Her zaman doğruluk, dürüstlük ve haklı olan kazanır. Sonuç köyüme hayırlı olsun." dedi.
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