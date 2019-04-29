26-27-28-29 Nisan 2019 tarihleri itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
26-27-28-29 Nisan 2019 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
|29 Nisan 2019 14:00
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Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 26-27-28-29 Nisan 2019 tarihleri itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları verilenler bulunuyor.Zonguldak'da FETÖ operasyonunda 5 kişiye adli kontrol FETÖ şüphelisi eski savcı ve cezaevi müdürü sınırda yakalandı Aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı Eski vali yardımcısına FETÖ'den beraat Eski Yargıtay üyesi Toker'e hapis talebi FETÖ'nün Brezilya İmamı Ali Sipahi gözaltında 210 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı Polis Koleji sınavı usulsüzlüğünden 41 kişiye FETÖ gözaltısı Hapis hükmü kesinleşen FETÖ'cü Tekirdağ'da yakalandı Ağrı'da FETÖ operasyonunda 7 kişide 1'i tutuklandı Ağrı'da FETÖ operasyonunda 7 kişide 1'i tutuklandı Konya merkezli FETÖ operasyonunda 50 gözaltı 211 kişiyi deşifre eden FETÖ'cü nün cezası 9 yıldan 1 yıl 10 aya indi FETÖ'nün ihaneti: Silahlar darbe girişiminden önce birlikten çıkarıldı AK Parti'li eski milletvekile FETÖ'den beraat Eskişehir'deki FETÖ davasında 10 sanıktan 5'ine hapis Darbeciliklen 12 yıl hapis alan yarbay istinafta beraat etti Meslekten atılan teğmene FETÖ'den gözaltı Genelkurmay çatı davasında 2 tahliye FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon İstihbarat eski Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı Adana'daki FETÖ davasında 6 kişiye hapis Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama Isparta merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılması davası ertelendi FETÖ'den ihraç edilen öğretmen çift, Yunanistan'a kaçarken yakalandı Bayburt'taki darbe girişimi davasında 6 sanığa hapis FETÖ şüphelileri 'fotokapana' yakalandı Samsun'daki FETÖ operasyonunda 2 kişiye adli kontrol Kara Kuvvetleri'ndeki 'ankesör' soruşturmasında 10 tutuklama JÖAK darbe davasında sanıklara istenen ceza belli oldu Zonguldak'ta FETÖ sanıklarına hapis cezası Bursa'daki FETÖ operasyonunda 10 tutuklama FETÖ'cü Albay 'Balyoz soruşturmasıyla' gizlenmiş Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 5 kişi yakalandı Yargıtay'dan 'ardışık arama' kararı 'FETÖMETRE' ile deşifre edilen kripto isimlerdendi... Yakalandı Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 9 kişi yakalandı Konya'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 43'e yükseldi Konya'da mahrem operasyonunda 11 muvazzaf askerden 9'u yakalandı FETÖ'nün yeni il yapılanması çökertildi Mardin'de FETO operasyonunda 5 gözaltı Eski Danıştay üyesine FETÖ'den hapis cezası Akıncı'ya kaçan albay: Otuz üç aydır ben çok rahat uyuyorum Niğde'de 2 FETÖ firarisi yakalandı
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