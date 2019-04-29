Erzurum'a dolu uyarısı
Erzurum'un batı ve kuzey kesimlerinde ki ilçelerinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve dolu bekleniyor
|29 Nisan 2019 14:54
|Yazdır
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede Erzurum'un batı ve kuzey kesimlerinde yer alan ilçelerden Aşkale, Çat, Pazaryolu, İspir, Tortum, Uzundere, Narman, Oltu ve Pasinlerde saat 14:00-18:00 arası yer yer gök gürültülü sağanak yağış ve dolu beklendiğini açıkladı.
Ayrıca Meteoroloji yetkilileri gerek görüldüğü takdirde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından anlık uyarıların takibini yaparak oluşması muhtemel risklere karşı can ve al açısından dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Silivri'de deniz turuncuya büründü
29 Nisan 2019 16:50
|İstanbul Havalimanı 26 Nisan'da rekor kırdı
29 Nisan 2019 16:17
|TCDD'den ilaçlama uyarısı
29 Nisan 2019 16:11
|Atık malzemelerle yaptıkları 'tablolarla' sergi açtılar
29 Nisan 2019 16:02
|'Orman gönüllüsü' kırmızı karıncalar naklediliyor
29 Nisan 2019 15:20
|Cep yakan soğanın fiyatı 75 kuruşa kadar düştü
29 Nisan 2019 15:14
|'İkamet' sorunu mazbata iptal ettirdi
29 Nisan 2019 14:41
|Cep telefonuyla konuşmak için su deposuna çıkıyorlar
29 Nisan 2019 14:22
|'100 milyon hayvan hedefi için desteğe ihtiyacımız var'
29 Nisan 2019 14:18
|Konya Ovası'nda 190 bin 850 dekar arazi suya kavuşacak
29 Nisan 2019 14:12