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'Orman gönüllüsü' kırmızı karıncalar naklediliyor

Eskişehir'de Çatacık ile Afyonkarahisar ormanlarında doğal olarak bulunan kırmızı karıncalar, yaşam alanlarının genişletilmesi amacıyla farklı bölgelere taşınıyor
 29 Nisan 2019 15:20
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'Orman gönüllüsü' kırmızı karıncalar naklediliyor

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Çatacık ile Afyonkarahisar'daki ormanlarda bulunan kırmızı orman karıncaları, doğal yaşam alanlarının genişletilmesi amacıyla farklı bölgelere naklediliyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çatacık ve Afyonkarahisar ormanlarından saat 01.00 ila 06.00 arasında alınan 5 karınca yuvası daha düşük rakımlara taşındı.

Yeni karınca yuvaları, ayı ve domuzların zarar vermemesi için tel çitle çevrildi. Karıncaların yuvayı benimsemesi için buraya 2 ay boyunca toz şeker serpilecek.

Eskişehir ve Afyonkarahisar'da bu yıl toplam 40 nakil yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, ormanlara yangın ve kaçak kesimlerin dışında böceklerin de zarar verdiğini bildirdi.

Zararlı böceklerin ağaçların kambiyum tabakasını kemirerek kurumalarına neden olduğunu ifade eden Temel, şunları kaydetti:

"Bu böceklerle mücadelede karıncalar ve kuşlar çok faydalıdır. Kırmızı orman karıncaları yırtıcı ve etobur karıncalardır. Ormanlarımızda doğal olarak bulunur. Orman ağaçlarına zarar veren her türlü böceği yiyen kırmızı orman karıncaları adeta orman gönüllüsü gibi çalışır. Yaklaşık 300 bin karıncadan oluşan bir koloni, 1 hektarlık bir ormanlık alanda zararlı böceklerin yaşamasına izin vermez. Yumurta, larva ve pupaları toplayıp yuvalarına taşıyan karıncalar, büyük böcekleri de önce salgıladıkları formic asitle etkisiz hale getirir ve sonra parçalar. İlk kez bu sene nakilleri özel sektörle birlikte yapıyoruz. Meslektaşımız orman mühendisi Emrah Ersoy, bu işin eğitimini aldı ve ekibini kurdu. Nakilleri başarıyla yapıyor. Böylece serbest çalışan birçok meslektaşımıza da istihdam sağlamış oluyoruz."
Anadolu Ajansı
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