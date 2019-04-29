Yavaş, yemekhanedeki bürokrat- memur ayrımını kaldırdı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yemekhanelerdeki "Bürokrat-Personel ayrımını" kaldırdı.
|29 Nisan 2019 15:55
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Ankara Büyükşehir Belediyesi yemekhanelerinde daire başkanları, müfettişler, meclis üyeleri ve şube müdürlerinin kullandığı bölüm ve özel servis kaldırıldı. Yeni düzenleme ile üst düzey bürokratların yanı sıra tüm personel aynı bölümde yemek yiyecek, kimseye özel servis yapılmayacak.
Yemekhanede eski sistemde, daire başkanları, müfettişler, meclis üyeleri ve şube müdürleri yemek kuyruğuna girmeden, belediye personelinden ayrı olarak özel bir bölümde yemek yiyor, özel servis elemanlarından hizmet alıyordu.Mansur Yavaş, yağmur duasına katıldı
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