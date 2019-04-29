Atık malzemelerle yaptıkları 'tablolarla' sergi açtılar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde lise öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları tablolarla sergi açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Siverek Anadolu Lisesinde "Çöpü çöpe atmayalım, çöpü sanat yapalım" sloganıyla proje başlatıldı.

Okuldaki boş bir sınıfın atölye olarak kullanıldığı proje kapsamında, atık malzemeleri toplayan öğrenciler, tutkalla tuval üzerine yapıştırdıkları malzemeleri boyayarak tablo haline getirdi.

Yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından hazırlanan tablolarla Lezgo Parkı'nda sergi düzenlendi.

Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Mevlüt Ecer, serginin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, atık malzemelerin doğaya zarar vermeden kullanıldığını söyledi.

Öğrencilerin atık malzemeleri birer sanat eserine dönüştürdüğünü kaydeden Ecer, proje sayesinde atık malzemelerin başka işler için kullanılabileceğini gösterdiklerini ifade etti.

11. sınıf öğrencisi Koçer Gençdal da öğretmenlerinin atık malzemelerinden yaptığı ilk tabloyu çok beğendiklerini ve aynısını yapmak için çalışmalara başladıklarını anlattı.

Gençdal, çevrelerindeki birçok atık malzemeyi toplayarak tabloya dönüştürdüklerini belirterek, "Çevremizdeki atık malzemeleri toplayarak tuval üzerine tutkalla yapıştırdık. Daha sonra siyah onun da üstüne altın yaldız sprey boya yaptık. Amacımız, atık malzemeleri tablo olarak da değerlendirebileceğimizi göstermekti. Çöplerimizi doğaya atıp kirletmeyelim, doğamızı temiz tutalım." diye konuştu.

Sergilerinin beğenildiğini kaydeden 12. sınıf öğrencisi Derya Gümüştaş ise doğayı az da olsa atık malzemelerden kurtardıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.