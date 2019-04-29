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Ankara Büyükşehir Belediyesindeki yeni görev değişiklikleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi, görev değişiklikleri tablosunu güncelledi
 29 Nisan 2019 16:22
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Ankara Büyükşehir Belediyesindeki yeni görev değişiklikleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi, görev değişiklikleri tablosunu güncelledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Görev Değişiklikleri

Özel Kalem Müdürü - Yüksel ARSLAN (Vekalet)

Teftiş Kurulu Başkanı - Ata ŞENGÜL (Vekalet)

1.Hukuk Müşavirliği - Engin AKIN (Vekalet)

İç Denetim Birimi Başkanı- Ekrem YEŞİL (Vekalet)

Genel Sekreter Yardımcısı- Mehmet Ali ÜNSAL (Vekalet)

Genel Sekreter Yardımcısı - Ekrem YEŞİL

Genel Sekreter Yardımcısı - Faruk AKÇAY ( Vekalet)

Fen İşleri Dairesi Başkanı - Erol GÜNDÜZ (Asalet)

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı- Nihat ARAS (Vekalet)

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı - Şenol ŞENTÜRK (Asalet)

Ulaşım Dairesi Başkanı- Nurdoğan ÖZTÜRK (Vekalet)

Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Dairesi Başkanı - Mustafa HAMARAT (Vekalet)

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı - İsmet DOĞAN (Vekalet)

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı - Eyup TURPCUOĞLU (Asalet)

Şube Müdürlük Vekaletleri

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Satınalma Şube Müdürü - Hüseyin KAHVECİ (Vekalet)
Malzeme Temin Şube Müdürü - İrfan ÖZÇELİK (Vekalet)
Enerji Şube Müdürü - Ömer HARMAN (Vekalet)

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Afet ve Koordinasyon Şube Müdürü - Tuncay YILMAZ (Vekalet)

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı

İhale ve İdari Hizmetler Müdürü - Duygu SOYTÜRK (Vekalet)

Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı

Kamulaştırma, Uzlaşma ve Sözleşmeler Şube Müdürü - Osman ÇİÇEKLİ (Vekalet)

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Elektronik Sistemler ve Donanım Şube Müdürü- Osman AKTAŞ (Vekalet)

Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı

Kırsal Kalkınma Şube Müdürü -Muhammet ÇARKCİ (Vekalet)

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

İdari Mali İşler ve Arşiv Şube Müdürü - Emin KÖKER (Vekalet)
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