Ankara Büyükşehir Belediyesindeki yeni görev değişiklikleri
|29 Nisan 2019 16:22
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, görev değişiklikleri tablosunu güncelledi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Görev Değişiklikleri
Özel Kalem Müdürü - Yüksel ARSLAN (Vekalet)
Teftiş Kurulu Başkanı - Ata ŞENGÜL (Vekalet)
1.Hukuk Müşavirliği - Engin AKIN (Vekalet)
İç Denetim Birimi Başkanı- Ekrem YEŞİL (Vekalet)
Genel Sekreter Yardımcısı- Mehmet Ali ÜNSAL (Vekalet)
Genel Sekreter Yardımcısı - Ekrem YEŞİL
Genel Sekreter Yardımcısı - Faruk AKÇAY ( Vekalet)
Fen İşleri Dairesi Başkanı - Erol GÜNDÜZ (Asalet)
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı- Nihat ARAS (Vekalet)
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı - Şenol ŞENTÜRK (Asalet)
Ulaşım Dairesi Başkanı- Nurdoğan ÖZTÜRK (Vekalet)
Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Dairesi Başkanı - Mustafa HAMARAT (Vekalet)
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı - İsmet DOĞAN (Vekalet)
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı - Eyup TURPCUOĞLU (Asalet)
Şube Müdürlük Vekaletleri
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma Şube Müdürü - Hüseyin KAHVECİ (Vekalet)
Malzeme Temin Şube Müdürü - İrfan ÖZÇELİK (Vekalet)
Enerji Şube Müdürü - Ömer HARMAN (Vekalet)
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Afet ve Koordinasyon Şube Müdürü - Tuncay YILMAZ (Vekalet)
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
İhale ve İdari Hizmetler Müdürü - Duygu SOYTÜRK (Vekalet)
Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
Kamulaştırma, Uzlaşma ve Sözleşmeler Şube Müdürü - Osman ÇİÇEKLİ (Vekalet)
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Elektronik Sistemler ve Donanım Şube Müdürü- Osman AKTAŞ (Vekalet)
Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı
Kırsal Kalkınma Şube Müdürü -Muhammet ÇARKCİ (Vekalet)
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İdari Mali İşler ve Arşiv Şube Müdürü - Emin KÖKER (Vekalet)
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