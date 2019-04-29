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2019 KPSS için geç başvuru tarihleri belli oldu

ÖSYM Başkanlığı, 2019 KPSS geç başvuru tarihlerini yayımladı
 29 Nisan 2019 16:29
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2019 KPSS için geç başvuru tarihleri belli oldu

ÖSYM Başkanlığı, 2019 KPSS geç başvuru tarihlerini yayımladı

İŞTE GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

2019 KPSS GY GK: 28 Mayıs

Alan Bilgisi 1 ve 2. Gün: 28 Mayıs

ÖABT: 28 Mayıs

Bilindiği üzere 2019 KPSS sınavında; GY GK, alan ve ÖABT sınavları için başvuruları için 3 ila 15 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacaktır.
Memurlar.Net
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