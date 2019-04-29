2019 KPSS için geç başvuru tarihleri belli oldu
ÖSYM Başkanlığı, 2019 KPSS geç başvuru tarihlerini yayımladı
|29 Nisan 2019 16:29
|Yazdır
ÖSYM Başkanlığı, 2019 KPSS geç başvuru tarihlerini yayımladı
İŞTE GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ
2019 KPSS GY GK: 28 Mayıs
Alan Bilgisi 1 ve 2. Gün: 28 Mayıs
ÖABT: 28 Mayıs
Bilindiği üzere 2019 KPSS sınavında; GY GK, alan ve ÖABT sınavları için başvuruları için 3 ila 15 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacaktır.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kayyum açıklamadı, HDP'li yeni belediye de iptal etti
27 Nisan 2019 11:11
|İMD mülakat sonuçları nihayet açıklandı
26 Nisan 2019 18:00
|ALES sınav giriş yerleri açıklandı
25 Nisan 2019 14:27
|461 kişinin atamasını Ekrem İmamoğlu mu durdurdu?
24 Nisan 2019 00:05
|Şanlıurfa'da 6 aylık işe başvuru kuyruğu
22 Nisan 2019 21:03
|YDS, cevap kağıtları erişime açıldı
19 Nisan 2019 14:41
|Milli saraylara personel alımı, KPSS kapsamı dışına çıkarıldı
19 Nisan 2019 11:06
|2019-YDS/1 sınav sonuçları açıklandı
19 Nisan 2019 10:14
|Sayıştay denetçi yardımcılığı sınav giriş yerleri açıklandı
18 Nisan 2019 13:57
|Belediyelerin memur alımını düzenleyen yönetmeliğe düzenleme geliyor
16 Nisan 2019 10:45