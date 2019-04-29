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Gençlerimizin birini dahi heba edemeyiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Gençlerimizin birini dahi heba etmeme adına bizim de çok çalışmamız lazım
 29 Nisan 2019 16:31
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Gençlerimizin birini dahi heba edemeyiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, okul ziyaretlerinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Ankara'daki Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Okullarda sınıfları gezen Kasapoğlu, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin sorunlarını dinleyen Kasapoğlu, Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki münazarayı da izledi.

Bakan Kasapoğlu, münazaranın ardından yaptığı konuşmada, gençlere daha iyi imkanlar sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Gençlerimizin birini dahi heba etmeme adına bizim de çok çalışmamız lazım." dedi.

İmam hatip liselerinde okuyanların daha önce yaşadıkları sorunlara işaret eden Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Her alanda başarılı olacak potansiyelimiz var. Eğitimde geldiğimiz durum geçtiğimiz dönemlere göre çok daha güzel. Biliyorsunuz, imam hatip liselerini kapatmak için ellerinden geleni yaptılar. Sizler onları hatırlamazsınız belki ama imam hatip lisesi mezunlarının üniversiteye geçişini, başarılı olmalarını engellemek için bir zamanlar çok çalışanlar oldu. Ama hamdolsun Cumhurbaşkanımız iktidara geldiği andan itibaren o adaletsiziliğe son verdi. 'İmam hatipte, normal lisede, fen lisesinde okuyan bu ülkenin tüm evlatları eşit olacak. Adil bir şekilde hepsine her türlü imkanı sunacağız.' dedi. Hamdolsun her okulumuzun çok şükür güzel imkanları var."

Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları protokole değinerek, "Bundan sonra bakanlığın tüm spor imkanları, tesislerimiz, hepsi sizin için hazır olacak. Hem spor yapacağız hem de kendimizi geliştirmek için tüm imkanları değerlendireceğiz. " diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ardından Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geçti.

Burada da öğrencilerle yakından ilgilenen Kasapoğlu, "Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olmak önemli bir ayrıcalık. Mahir İz hocayı iyi tanımanız lazım. Onun hatıratı 'Yılların İzi' çok değerli bir kitap. Bu kitabı sizlere tedarik edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençlerden spor tesislerini daha çok kullanmalarını ve kitap okumalarını isteyen Kasapoğlu, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.
Anadolu Ajansı
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