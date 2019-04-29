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Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama
55 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan 18 kişiden 10'u tutuklandı
|29 Nisan 2019 16:41
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Bingöl'de 55 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan 18 zanlıdan 10'u tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında 18-28 Nisan 2019 tarihleri arasında 3 ayrı operasyon düzenlendi. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, 55 kilogram esrar, 50 gram kokain, 2 şişe amonyak ve tabanca ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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