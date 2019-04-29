Silivri'de deniz turuncuya büründü
|29 Nisan 2019 16:50
|Yazdır
Silivri sahiline gelen vatandaşlar, denizin sahile vurduğu bölümde rengin turuncuya döndüğünü fark etti.
Vatandaşlar, bu görüntüyü cep telefonlarıyla da görüntüledi.
Silivri Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Silivri'de deniz üzerinde gözlemlenen renk değişikliğine istinaden teknik inceleme yapıldığı belirtildi.
Genellikle ilkbahar ve yaz aylarında hava sıcaklıklarının tekrar mevsim normallerine dönmesi ve deniz suyunun ısınması nedeniyle plankton sayısının arttığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kırmızı gel-git denilen bu biyolojik olayda deniz rengi dönem dönem değişebilmekle beraber, bazen yeşilimsi bazen kiremit rengi bazen de sarı olabilmektedir. Bu kapsamda, mevcut durumda herhangi bir deniz kirliliğinin söz konusu olmadığı düşünülmektedir. Ancak yine yapılacak tespitler neticesinde herhangi bir kirletici faktör olmasına karşın, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından numune alınması noktasında resmi görüşe de başvurulacaktır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İstanbul Havalimanı 26 Nisan'da rekor kırdı
29 Nisan 2019 16:17
|TCDD'den ilaçlama uyarısı
29 Nisan 2019 16:11
|Atık malzemelerle yaptıkları 'tablolarla' sergi açtılar
29 Nisan 2019 16:02
|'Orman gönüllüsü' kırmızı karıncalar naklediliyor
29 Nisan 2019 15:20
|Cep yakan soğanın fiyatı 75 kuruşa kadar düştü
29 Nisan 2019 15:14
|Erzurum'a dolu uyarısı
29 Nisan 2019 14:54
|'İkamet' sorunu mazbata iptal ettirdi
29 Nisan 2019 14:41
|Cep telefonuyla konuşmak için su deposuna çıkıyorlar
29 Nisan 2019 14:22
|'100 milyon hayvan hedefi için desteğe ihtiyacımız var'
29 Nisan 2019 14:18
|Konya Ovası'nda 190 bin 850 dekar arazi suya kavuşacak
29 Nisan 2019 14:12