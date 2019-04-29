1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

97 kişinin işsiz bırakılması Bolu'ya yakışmadı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, işlerine son verildiği gerekçesiyle belediye binası önünde eylem yapan işçileri ziyaret etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bolu'da yapılan bu zulmün, 97 kişiyi güvencesiz, işsiz sokağa bırakıp burada uygulanan o kabul edilemez tabloyu ifade etmek, bütün emek örgütlerinin boynunun borcudur
 29 Nisan 2019 16:56
Yazdır
97 kişinin işsiz bırakılması Bolu'ya yakışmadı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bolu Belediyesi'nde işlerine son verildiği gerekçesiyle belediye binası önünde oturma eylem yapan işçileri ziyaret etti.

CHP'den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan'ın göreve gelmesinin ardından işten çıkarılan 97 taşeron işçinin, Hizmet-İş temsilcileriyle Demokrasi Meydanı'nda 5 gün önce başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Hizmet- İş Sendikası temsilcileri ve işçileri ziyaret eden Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, sorunlarını dinlediği işçilere karanfil verdi.

Yalçın, ziyarette yaptığı konuşmada, işçilerin mücadelesini desteklediklerini belirterek, "Siz burada eve ekmek götürmenin peşindesiniz. Dolayısıyla alın teriyle bir mücadele veriyorsunuz. İşten çıkarmalar yapılmasının kabul edilebilecek bir tarafı yok." dedi

Emekçinin, hukukuna ve ekmeğine zarar verilmemesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nöbeti devralırken Kur'an'ı öpüp topluma düzgün mesajlar vermeye çalışan sayın başkanın yaptığı bu tip yanlış işlerin hiçbir kitapta yeri yok. Notere gidip 'Çalışanların haklarını koruyacağız, hiçbir adamı işen çıkarmayacağız.' diyerek söz verip, sonra da kalkıp bu tip bir şey yapmış olmasının izah edilebilir bir tarafı yok.

Hakkınızı koruma ve alma noktasındaki direnişinizi sonuna kadar saygın bir davranış olarak görüyoruz. Siyasi bir angajmanla, tarafgirlikle hareket eden insanlar değilsiniz. Ekmeğinizin peşindesiniz. Belediyelerde nöbet değişimi olduğunda işçinin, emekçinin, çalışanın hukukuna zarar vermemek gerekir ama 31 Mart yerel seçimlerinin sonunda gördüğümüz bazı şeyler hakikaten bizleri üzüyor."

Güç birliğini bozmadan direnişe devam edilmesi gerektiğini anlatan Yalçın, "İnsanlar ekmeği, onuru, alınteriyle kıymetlidir. Kıymetsizlik ve hürmetsizlik yapanlar utansın. Dolayısıyla gidip söz verip tersini yapmak ya da meydanlardan siyasi mesaj verirken 'Adalet, özgürlük, hoşgörü, barış, herkesin hukukuna saygı gösterilecek.' deyip seçim biter bitmez nöbeti devraldıkları yerlerde sendikal baskının dik alasını, işten çıkarmanın en uç örneklerini göstermiş olmalarının kabul edilebilir bir tarafı yok. Onun için bu konuda bir kişi bile kalsa bu direnişinizi kıymetli buluyorum." ifadelerini kullandı.

- "Bolu'ya yakışmadı"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Şanlıurfa'da olacaklarını hatırlatan Yalçın, "Oradan bütün emekçilerin bütün kamu görevlilerinin alın teriyle evine ekmek götürmek isteyen herkesin hissiyatını ifade edeceğiz. 1 Mayıs'ta biz oradan bu arkadaşlarımızın bu isyanını da ifade etmeye çalışacağız. Bolu'da yapılan bu zulmün, 97 kişiyi güvencesiz, işsiz sokağa bırakıp burada uygulanan o kabul edilemez tabloyu ifade etmek, bütün emek örgütlerinin boynunun borcudur." diye konuştu.

Yalçın, Memur-Sen'in bir kamu sendikası olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bizim için işçi ya da kamu görevlisi olması fark etmez. Bir kişinin haklı olması önemlidir. Arkadaşlarımız bu direnişlerinde haklılar çünkü işbaşı yapmışlar, çalışmışlar. Burada siyasi tablo değiştiğinde insanların ekmeğiyle oynanıyorsa bunun kabul edilebilir tarafı yok. Bu anayasal olarak da suç, TCK'nın 118. maddesine göre de suç, 4688 sayılı yasaya göre de suç. Bunları şiddetle kınıyoruz. Hiç yakıştıramadığımızı belediye önünden sayın başkana ifade ediyorum. Bu, Bolu'ya yakışmadı."

Konuşmasının ardından Ali Yalçın'ın ayrıldığı alanda, işçilerin oturma eylemi devam ediyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gençlerimizin birini dahi heba edemeyiz
29 Nisan 2019 16:31		 Çavuşoğlu'ndan 'Ovaköy Sınır Kapısı ve IKBY ile ilişkilerde ilerleme' açıklaması
29 Nisan 2019 16:28
İlk yardım ve kurtarma tatbikatında 5 bin personele tahliye
29 Nisan 2019 16:26		 YSK, İstanbul için ara kararları bekleyecek
29 Nisan 2019 16:04
Yavaş, yemekhanedeki bürokrat- memur ayrımını kaldırdı
29 Nisan 2019 15:55		 ABD'nin tek taraflı ambargosu bizi çok fazla etkilemeyecektir
29 Nisan 2019 15:40
İYİ Parti'de kurultay çağrısı
29 Nisan 2019 15:11		 'İstanbul olayını kapatıp yolumuza devam etmeliyiz'
29 Nisan 2019 15:08
'YSK'nin süreci tanımlaması gerekir'
29 Nisan 2019 14:28		 'S-400'ler, NATO'nun hava savunma sistemine tehdit değil'
29 Nisan 2019 13:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:22 - FETÖ şüphelisi eski savcı ve cezaevi müdürü sınırda yakalandı17:21 - Dolar günü 5,94 TL seviyelerinde tamamladı17:19 - Zonguldak'da FETÖ operasyonunda 5 kişiye adli kontrol17:16 - Avrupa iş dünyasından Gümrük Birliği desteği17:09 - Bursa'da 'sosyal medya tuzağı'na 3 tutuklama16:58 - MSÜ'den harp okulları için tercih duyurusu16:56 - 97 kişinin işsiz bırakılması Bolu'ya yakışmadı16:50 - Silivri'de deniz turuncuya büründü16:41 - Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama16:31 - Gençlerimizin birini dahi heba edemeyiz
16:29 - 2019 KPSS için geç başvuru tarihleri belli oldu16:28 - Çavuşoğlu'ndan 'Ovaköy Sınır Kapısı ve IKBY ile ilişkilerde ilerleme' açıklaması16:26 - İlk yardım ve kurtarma tatbikatında 5 bin personele tahliye16:22 - Ankara Büyükşehir Belediyesindeki yeni görev değişiklikleri16:18 - Bakan Ziya Selçuk'tan 'Türkçe' vurgusu16:17 - İstanbul Havalimanı 26 Nisan'da rekor kırdı16:11 - TCDD'den ilaçlama uyarısı16:04 - YSK, İstanbul için ara kararları bekleyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık'tan bedelli askerlik ve ihraç açıklaması
Kılıçdaroğlu'na hakaret eden doktorun işine son verildi
Cep yakan soğanın fiyatı 75 kuruşa kadar düştü
MHP'den tepki: FETÖ ve üst akıl devrede
'Yarım projeleri bitirin, yeni borca girmeyin'
İntihar eden BAE ajanı hakkında savcılıktan açıklama
2019 yılı fitre miktarı belli oldu
Savcıya konuyu farklı anlatan 2 polise dava açıldı
Mevlana, 'Atanacak yöneticilerin geçmişi çok önemlidir' diyor!
Sakarya'da kan donduran dram: 4 ölü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Tuncay gürel 1
iki haftada bir banyo yapan insan modeli 2
çeyrek altın 1
caiz 1
İnsan,kaldıkça küflenir,gidemedikçe çürür 3
Bazi yazarlarin sadece belirli konularda yazmasi 4
q klavye 3
sıkılmaktan sıkılmak 1
Yazar mezarlığı 1
hamza andreas tzortzis 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Galasatayar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Güneysu Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi 94 Geçici İşçi Alacak
TÜVASAŞ Engelli şçi Alım İlanı
DSİ 13. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Balıkesir Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam