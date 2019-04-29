Bursa'da 'sosyal medya tuzağı'na 3 tutuklama

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şahısların sosyal medyada sahte kadın profil fotoğrafları kullanarak çok sayıda kişiyle iletişime geçtiğini, bu kişilerle cinsel içerikli görüşmeler yapıp müstehcen görüntülerini kayda aldıklarını belirledi.

Şüphelilerin, konuştukları kişileri, söz konusu kayıtları basına ve ailelerine göndermekle tehdit edip karşılığında para istediklerini belirleyen ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, S.P. Ş.A. ve A.K'yi gözaltına aldı.

Zanlılara ait evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bu arada zanlıların, özel hastanede görev yapan bir doktoru da tuzaklarına düşürdükleri öğrenildi.