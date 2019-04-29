Dolar günü 5,94 TL seviyelerinde tamamladı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
|29 Nisan 2019 17:21
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9420
|5,9430
|5,9440
|5,9450
|Avro
|6,6320
|6,6330
|6,6360
|6,6370
|Sterlin
|7,6300
|7,6680
|7,6360
|7,6750
|İsviçre Frangı
|5,7940
|5,8230
|5,7940
|5,8230
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9050
|5,9650
|5,9100
|5,9500
|Avro
|6,5800
|6,6500
|6,5900
|6,6400
|Sterlin
|7,5700
|7,7430
|7,5790
|7,7340
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