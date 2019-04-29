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Dolar günü 5,94 TL seviyelerinde tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
 29 Nisan 2019 17:21
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Dolar günü 5,94 TL seviyelerinde tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,9420 5,9430 5,9440 5,9450
Avro 6,6320 6,6330 6,6360 6,6370
Sterlin 7,6300 7,6680 7,6360 7,6750
İsviçre Frangı 5,7940 5,8230 5,7940 5,8230
ANKARA
ABD Doları 5,9050 5,9650 5,9100 5,9500
Avro 6,5800 6,6500 6,5900 6,6400
Sterlin 7,5700 7,7430 7,5790 7,7340
Anadolu Ajansı
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