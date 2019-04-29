'Şehirlerimizi değerleriyle birlikte geleceğe taşıyacağız'
|29 Nisan 2019 17:34
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AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ankara Koordinatörü Yusuf Ziya Yılmaz, "Gönül belediyeciliğini ön plana çıkarıp aldığımız vekaletin hakkını vererek ülkemizi, şehirlerimizi değerleriyle birlikte geleceğe taşıyacağız." dedi.
Yılmaz, hafta sonu gerçekleştirilen AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde yayımlanan 11 maddelik manifestonun harfiyen uygulanacağı bir dönemin içerisine gidildiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdaki mesajlarının açık ve net olduğunu ve bu mesajın harfiyen uygulanacağı bir çalışma programının içerisinde bulunduklarını ifade eden Yılmaz, "Kızılcahamam'da verimli bir istişare süreci geçirdik. Tüm teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız halkımızla birlikte hizmet aşkıyla var gücümüzle çalışacağımız döneme adapte olduk." değerlendirmesinde bulundu.
Yılmaz, AK Parti'nin sahibinin millet olduğunu, tek vazifelerinin millete hizmet etmek olduğunu vurguladı.
Halkın gönlünden geçen neyse, doğru ve hakkaniyet yolunda ilerleyerek samimi bir şekilde çalışmaların ortaya koyulacağının altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:
"Verilen emanetin sorumluluğunu bilerek hareket etmek, partimizin yol haritasına, kararlarına riayet ederek halkımızın gönlünde taht kurup çalışmak zorundayız. İstişare ve değerlendirme sürecinde herkes görüşlerini açık açık belirtirken, bunların hepsi analiz edilip alınacak yeni kararlar doğrultusunda davamıza, partimize, halkımıza hizmet noktasında çaba harcayacağız. Türkiye'nin potansiyellerini harekete geçirmek için el ele vereceğiz. Gönül belediyeciliğini ön plana çıkarıp aldığımız vekaletin hakkını vererek ülkemizi, şehirlerimizi değerleriyle birlikte geleceğe taşıyacağız. Bir saniyemizi dahi boşa geçirme gibi bir lüksümüz yok. Bu bilinci hepimizin taşıması gerekli. Büyük bir sinerji oluşturarak topyekun kalkınma, gelişme sürecini hep beraber başaracağız. Yeni yol haritamız milletimizin refahı, mutluluğu, güçlü Türkiye'nin sağlam temellerle yükselişine öncülük yapacak."
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