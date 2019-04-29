1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Şehirlerimizi değerleriyle birlikte geleceğe taşıyacağız'

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Gönül belediyeciliğini ön plana çıkarıp aldığımız vekaletin hakkını vererek ülkemizi, şehirlerimizi değerleriyle birlikte geleceğe taşıyacağız
 29 Nisan 2019 17:34
Yazdır
'Şehirlerimizi değerleriyle birlikte geleceğe taşıyacağız'

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ankara Koordinatörü Yusuf Ziya Yılmaz, "Gönül belediyeciliğini ön plana çıkarıp aldığımız vekaletin hakkını vererek ülkemizi, şehirlerimizi değerleriyle birlikte geleceğe taşıyacağız." dedi.

Yılmaz, hafta sonu gerçekleştirilen AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde yayımlanan 11 maddelik manifestonun harfiyen uygulanacağı bir dönemin içerisine gidildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdaki mesajlarının açık ve net olduğunu ve bu mesajın harfiyen uygulanacağı bir çalışma programının içerisinde bulunduklarını ifade eden Yılmaz, "Kızılcahamam'da verimli bir istişare süreci geçirdik. Tüm teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız halkımızla birlikte hizmet aşkıyla var gücümüzle çalışacağımız döneme adapte olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, AK Parti'nin sahibinin millet olduğunu, tek vazifelerinin millete hizmet etmek olduğunu vurguladı.

Halkın gönlünden geçen neyse, doğru ve hakkaniyet yolunda ilerleyerek samimi bir şekilde çalışmaların ortaya koyulacağının altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Verilen emanetin sorumluluğunu bilerek hareket etmek, partimizin yol haritasına, kararlarına riayet ederek halkımızın gönlünde taht kurup çalışmak zorundayız. İstişare ve değerlendirme sürecinde herkes görüşlerini açık açık belirtirken, bunların hepsi analiz edilip alınacak yeni kararlar doğrultusunda davamıza, partimize, halkımıza hizmet noktasında çaba harcayacağız. Türkiye'nin potansiyellerini harekete geçirmek için el ele vereceğiz. Gönül belediyeciliğini ön plana çıkarıp aldığımız vekaletin hakkını vererek ülkemizi, şehirlerimizi değerleriyle birlikte geleceğe taşıyacağız. Bir saniyemizi dahi boşa geçirme gibi bir lüksümüz yok. Bu bilinci hepimizin taşıması gerekli. Büyük bir sinerji oluşturarak topyekun kalkınma, gelişme sürecini hep beraber başaracağız. Yeni yol haritamız milletimizin refahı, mutluluğu, güçlü Türkiye'nin sağlam temellerle yükselişine öncülük yapacak."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sınıra bordo bereli ve ZPT takviyesi
30 Nisan 2019 02:21		 Vize Aracılık Hizmeti Alınmasına İlişkin Yönetmelik
30 Nisan 2019 00:26
30 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları
30 Nisan 2019 00:03		 İşkenceci cezaevi müdürünü tabutu başında protesto ettiler
29 Nisan 2019 22:08
Memur-Sen'den çalışma hayatı ve terör raporu
29 Nisan 2019 21:44		 MHP'li Akçay: Tehditlere boyun eğmeyeceğiz
29 Nisan 2019 21:06
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 1 Mayıs mesajı
29 Nisan 2019 21:00		 SGK Denizli İl Müdürü görevden alındı
29 Nisan 2019 20:57
'Avukatlara şiddet savunma hakkına kasteden suçtur'
29 Nisan 2019 20:46		 İyi Parti'den Çamlıca camisine övgü
29 Nisan 2019 20:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Kazandığı mahkeme kararları uygulanmayan öğretmene 6 bin lira tazminat ödenecek
30 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları
120 TL ve üzeri sepette %25 indirim
MEB'den yeni genelge
Vize Aracılık Hizmeti Alınmasına İlişkin Yönetmelik
Sınıra bordo bereli ve ZPT takviyesi
Kocaeli'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şimdi onlar düşünsün 1
hiç tadım yok 2
05.05.2019 galatasaray vs beşiktaş maçı 2
arya stark 3
fondöten 1
tripod 2
yol arkadaşı 3
İnsan,kaldıkça küflenir,gidemedikçe çürür 3
Büyük Konuşmak 2
korkularla yüzleşmek 2
SON İLANLAR
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Pesoneli Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam