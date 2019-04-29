'KHK'lılara mazbata verilmemesi hak ihlali'
|29 Nisan 2019 17:59
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden ihraç edilenlere, mazbata verilmemesinin hak ihlali olduğunu savunarak, "KHK'lar nedeniyle bölgede kazanan belediye başkanlarına mazbatalarının verilmeyişi de başka bir hukuki mesele olarak karşımızda durmaktadır. Bir hak ihlalinin olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Partisinin Mardin İl Başkanlığı'nı ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, düzenlediği basın toplatışında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
KHK'lı belediye başkanlarına, YSK tarafından mazbatalarının verilmemesine değinen Sarıbal, "Bir yerel seçimden çıktık ama ne yazık ki henüz bitmedi. Galiba dünya tarihine sürekli sayılan ama sonuçlanamayan sayım olarak geçecek. İstanbul meselesi bitmiş değil. KHK?lar nedeniyle bölgede kazanan belediye başkanlarına mazbatalarının verilmeyişi de başka bir hukuki mesele olarak karşımızda durmaktadır. Bir hak ihlalinin olduğunu düşünüyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun görev ve sorumluluğu görevini zamanında yapmasıdır. KHK gibi gerekçelerle halkın iradesine engel olmak halkın iradesini engellemek, Yüksek Seçim Kurulu'nun görev ve sorumlulukları dahilinde değildir" dedi.
Sanbal, açıklamasının ardından Mardin Büyükşehir Belediyi Başkanı HDP'li Ahmet Türk ile Kızıltepe Belediyesi'ni ziyaret etti.
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