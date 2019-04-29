Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK'lı yakalandı
Edirne'de, "PKK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan şüpheli, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı
|29 Nisan 2019 17:59
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Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Paşaköy'de, sınıra yakın bir bölgede durumundan şüphelendikleri H.A'yı durdurdu.
İnceleme sonucu, şüpheli hakkında "PKK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.
H.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
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