Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff'tan, İmamoğlu'na tebrik ziyareti
Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu
|29 Nisan 2019 18:00
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İmamoğlu, Wulff'u Belediye Sarayı'nın kapısında karşıladı. Wulff, anı defterine, "Avrupa'nın en büyük şehri olan İstanbul'a ve size çok iyi bir gelecek diliyorum." yazdı.
Christian Wulff, yaptığı açıklamada, yeni belediye başkanını görmekten ve tebrik etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
Ekrem İmamoğlu da Wulff'u, İBB'de ağırlamanın onurunu yaşadığını dile getirdi.
Wulff ve İmamoğlu, daha sonra başkanlık makamına geçerek bir süre görüştü.
Wulff'a, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ve İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel de eşlik etti.
Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Chistian Wulff ve beraberindekiler, İBB'den ayrıldı.
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