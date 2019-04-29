Anne ve oğlu, 7 dakika arayla hayata gözlerini yumdu
|29 Nisan 2019 18:30
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Emekli deniz astsubayı Oğuz Türkistanlı, 9 ay önce yüksek tansiyona bağlı olarak beyin kanaması geçirdi. Ailesi tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne yatırılan Türkistanlı, dün (pazar) sabah yaşamını yitirdi. Türkistanlı'nın ölümüne üzülen yakınları, gelen bir başka acı haberle daha sarsıldı. Oğlunun vefatından yaklaşık 7 dakika sonra, annesi Sebahat Türkistanlı da yaşamını yitirdi.
Yaşlılığa bağlı nedenlerle rahatsızlıkları bulunan Sebahat Türkistanlı'nın, oğlunun hastanede yattığından habersiz olduğu öğrenildi. Anne ve oğlu için bugün öğlende, Foça'daki Fatih Camii'nde tören düzenlendi. Oğuz Türkistanlı için askeri tören yapıldı. Törene; Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, Amfibi Görev Grup ve Foça Garnizon Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yalçın Özkütük, Amfibi Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Foça Şubesi Başkanı Ramazan Harmandar, bazı belediye meclis üyeleri, Oğuz Türkistanlı'nın eski silah arkadaşları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazları sonrası anne ve oğlu, Foça Yeni Kabristanı'nda dualar ve gözyaşlarıyla yan yana defnedildi.
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