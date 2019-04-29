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PKK operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Terör örgütü PKK'ya finans desteği sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı
 29 Nisan 2019 18:49
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PKK operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Batman'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya finans desteği sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince kentte 2 yıl önce teslim olan PKK'lı teröristin ifadesi doğrultusunda ele geçirilen örgüte ait bir defter incelendi.

İnceleme sonucu 2015-2016 yıllarında terör örgütü PKK'ya finans desteği sağladıkları gerekçesiyle 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Batman merkez ile Kozluk ve Sason ilçelerinde tespit edilen bazı adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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